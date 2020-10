Thun-Stürmer Ridge Munsy wechselt in die 2. Bundesliga

Ridge Munsy verlässt den FC Thun zum zweiten Mal und wagt ein neues Abenteuer in Deutschland.

Zweitligist Würzburger Kickers nimmt den 31-jährigen Angreifer nach einer starken Saison im Berner Oberland unter Vertrag und stattet ihn mit einem Vertrag über zwei Jahre bis 2022 aus. Ridge Munsy erzielte in der vergangenen Super League-Saison in 26 Spielen zwölf Tore. Den Abstieg in die Challenge League vermochte aber auch er nicht zu verhindern.

Nach einem Abstecher zu Erzgebirge Aue in der Rückrunde der Saison 2017/18 wechselt Munsy nun erneut in die zweithöchste Liga Deutschlands.

🇨🇭 Grüezi, Ridge Munsy! 🙌 Der 31-jährige Angreifer, der in der vergangenen Super-League-Saison in 26 Partien zwölf Treffer erzielt hat, war Kapitän beim @fcthun_official und hat bei unseren Kickers für zwei Jahre unterschrieben: 👉 https://t.co/rvD3ibT4d1 ✍️🔴⚪ #WÜR2BURG pic.twitter.com/GPTibnIkKh — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) October 5, 2020

Hassane Bandé kehrt zu Ajax zurück.

Mehr Informationen: 👉 https://t.co/TsiY9X2GoB#wahriliebi pic.twitter.com/Q0J0W0OqaW — FC Thun Berner Oberland (@fcthun_official) October 5, 2020

