Paukenschlag beim FC Thun: Marc Schneider tritt zurück

Cheftrainer Marc Schneider gibt beim FC Thun seinen Rücktritt bekannt.

Nach dem Abstieg in die Challenge League ist den Berner Oberländern auch der Auftakt in die neue Saison missglückt: Im Cup folgte das Aus gegen den FC Luzern in der ersten Runde und in der Meisterschaft resultierte aus den ersten drei Spielen nur ein Pünktchen. Nun zieht Marc Schneider die Konsequenzen und gibt sein Cheftraineramt in Thun nach insgesamt drei Jahren auf.

“Ich verdanke dem Klub und insbesondere Ändu (Andres Gerber) sehr viel. Er gab mir die Chance, erstmals als Cheftrainer zu arbeiten. Diese drei Jahre waren sehr intensiv. Aus verschiedenen Gründen habe ich nun gespürt, dass es nicht mehr zu 100% passt. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Der FC Thun ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit”, wird der 40-Jährige zitiert

Sportchef Andres Gerber sagt zum Rücktritt: “Wir verdanken Marc nicht nur als Trainer, sondern auch als Partner, Mensch und Freund enorm viel. Dass es nun soweit kommen musste, bedauere ich sehr. Ich bin äusserst dankbar für alles was Marc dem FC Thun brachte. Marc prägte den Klub als Identifikationsfigur immer mit Härzbluet und Leidenschaft. Für die Zukunft wünschen wir Marc und seiner Familie nur das Beste.”

Interimsmässig übernimmt im Berner Oberland der bisherige Assistent Pascal Cerrone die Leitung der Mannschaft.

psc 5 Oktober, 2020 12:21