Exklusiv: Vaduz will Luzern-Leihgabe Dantas Fernandes unbedingt halten

Ronaldo Dantas Fernandes hat sich beim FC Vaduz zu einem der Shootingstars der Challenge League aufgeschwungen. Im Ländle ist daher die Entscheidung gereift, den Offensivspieler fest unter Vertrag nehmen zu wollen. Der Plan steht und fällt unter anderem mit dem FC Luzern.

Da der FC Aarau am zurückliegenden Spieltag mal wieder patzte, baute der FC Vaduz seinen Vorsprung durch einen 3:1-Auswärtssieg gegen Stade Nyonnais auf vier Punkte aus. Vier Runden vor Saisonschluss sieht es ganz danach aus, als würden die Liechtensteiner nach fünf Jahren ohne Super League bald wieder Schweizer Erstligafussball bieten können.

Ein Aufstieg in die Beletage würde für Vaduz vieles leichter gestalten – unter anderem die mittel- bis langfristigen personellen Planungen. Nach Informationen von 4-4-2.ch ist intern der Entschluss gereift, dass Ronaldo Dantas Fernandes unbedingt über die laufende Saison hinaus im Ländle spielen soll.

Bei dieser Mission würde natürlich der Aufstieg in die Super League extrem helfen. Vaduz hat bei allen Beteiligten eines möglichen Deals klar die Absicht hinterlegt, Dantas Fernandes dauerhaft unter Vertrag nehmen zu wollen. Hinter vorgehaltener Hand wird von einer möglichen Ablöse um die 100.000 Franken gesprochen – plus einer prozentualen Beteiligung beim Weiterverkauf.

Vaduz will Dantas Fernandes fest verpflichten – wie plant Luzern?

Dantas Fernandes spielt mittlerweile schon seit anderthalb Jahren für Vaduz. Der 20-Jährige hatte sich nach nur wenigen Wochen dazu entschieden, die Ausleihe um ein Jahr zu verlängern. Mit grossem Erfolg.

Mit sieben Toren und sechs Vorlagen in 32 Spielen gehört Dantas Fernandes in der Challenge League zu den Shootingstars. Ob der Offensivspieler dauerhaft zu Vaduz wechseln wird, ist aber noch nicht abschliessend geklärt.

Hierbei spielt vor allen Dingen mit rein, wie der FC Luzern mit der verliehenen Kraft plant. Vielleicht entscheidet sich der Nachfolger von Mario Frick dazu, Dantas Fernandes eine Chance zu geben, sich bei den Profis zu empfehlen. Ausserdem sollen neben Vaduz weitere Klubs auf Dantas Fernandes aufmerksam geworden sein.