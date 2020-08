Fix: Vaduz schnappt sich YB-Verteidiger Schmied

Der FC Vaduz rüstet seinen Kader nach der Rückkehr in die Super League weiter auf. Vom zukünftigen Liga-Rivalen BSC Young Boys kommt Joel Schmied ins Ländle.

Joel Schmied (21) hat eine neue sportliche Heimat gefunden. Der FC Vaduz gibt die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell bekannt. In den Jahren zuvor durchlief Schmied sämtliche Altersstufen im Junioren-Zentrum des BSC Young Boys.

“Mit Joel erhalten wir einen jungen und talentierten Innenverteidiger, welcher sich in der letzten Saison beim FC Wil 1900 als Leistungsträger etablieren konnte. Er wird uns weitere Stabilität in der Defensive bringen”, nimmt Vaduz-Sportchef Franz Burgmeier Stellung zur Neuverpflichtung.

In Liechtenstein unterschreibt Schmied einen bis 2023 datierten Vertrag. Ein Profispiel hatte er für den Schweizer Serienmeister nicht absolviert. In der vorhergehenden Spielrunde war Schmied an den Zweitligisten FC Wil 1900 verliehen.

Innenverteidiger Joël Schmied wechselt fix ins Fürstentum Liechtenstein zum FC Vaduz. Der bald 22-jährige Berner stand bisher bei YB unter Vertrag und spielte in der letzten Saison auf Leihbasis beim FC Wil in der Challenge League. Dort bestritt alle 36 Liga-Spiele. #BSCYB pic.twitter.com/IL0hPbPEHY — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 21, 2020

aoe 22 August, 2020 15:25