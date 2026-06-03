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Luzern verlängert mit Mattia Walker, aber schickt ihn zu Ligakonkurrent

Autor: | Publiziert: 3 Juni, 2026 15:48
Luzern verlängert mit Mattia Walker, aber schickt ihn zu Ligakonkurrent

Der FC Luzern verlängert den Vertrag mit Eigengewächs Mattia Walker. Die kommende Saison wird der 21-jährige Defensivstratege aber bei einem Ligakonkurrenten verbringen.

Walker wird für die nächste Saison nämlich an Super League-Aufsteiger FC Vaduz verliehen, wie beide Klubs am Mittwoch bestätigen. Zuvor hat der Youngster seinen Vertrag beim FCL um ein weiteres Jahr bis Sommer 2029 verlängert.

Bereits in der vergangenen Spielzeit lief Walker nicht für die Innerschweizer, sondern auf Leihbasis für Etoile Carouge auf. Dort bestritt er trotz einer zweimonatigen Verletzungspause 24 Pflichtspiele.

Im Ländle ist die Vorfreude auf den Profi gross, wie Sportchef Franz Burgmeier betont: «Wir freuen uns, dass wir mit Mattia einen spannenden und spielstarken Defensivspieler verpflichten konnten. Er hat bereits letzte Saison bewiesen, dass er ein sehr interessanter, junger Spieler mit hervorragender Mentalität ist, der sehr gut zu uns passen wird.»

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