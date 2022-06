Nächster Neuzugang: Matteo Di Giusto verstärkt die Winterthur-Offensive

Der FC Winterthur rüstet nach dem Aufstieg in die Super League weiter auf. Aus Vaduz wird Stürmer Matteo Di Giusto verpflichtet.

Der 21-Jährige wurde einst im Aargau und später beim FC Zürich ausgebildet. Auch für die U19 des SC Freiburg lief er schon auf. Seit 2020 war er im Ländle für den FC Vaduz tätig und erzielte dort in der abgelaufenen Saison in der Challenge League jeweils sechs Tore und sechs Assist. Nun kehrt Di Giusto in die höchste Schweizer Spielklasse zurück. In Winterthur unterschreibt er gleich für vier Jahre.

Di Giusto kann im Offensivbereich auf verschiedenen Positionen spielen.

psc 20 Juni, 2022 18:50