Simone Rapp ein Thema beim KSC?

Simone Rapp bietet sich offenbar die Gelegenheit, noch mal eine neue Herausforderung anzunehmen. Der Schweizer Stürmer soll auf dem Radar des Karlsruher SC auftauchen.

Simone Rapp (29) hat sich durch eine ausgezeichnete Saison ein gutes Standing auf dem Transfermarkt erarbeitet. Nach Informationen des Tessiner Portals “Eco dello Sport” beschäftigt sich der Karlsruher SC mit der Verpflichtung des früheren Schweizer Nachwuchsnationalspielers.

Rapp unterzeichnete im letzten Sommer einen Zweijahresvertrag beim FC Vaduz und erfüllte in seiner Debütsaison in Liechtenstein die Erwartungen. In 24 absolvierten Partien der Challenge League erzielte Rapp starke 16 Tore und bereitete zwei Treffer seiner Mitspieler vor.

Der Karlsruher SC ist wiederum auf der Suche nach einem Ersatz für Philipp Hofmann, dessen Weggang die Badener schwer treffen wird. Hofmann hatte in den letzten drei Jahren starke 52 Pflichtspieltore für den deutschen Zweitligisten erzielt.

aoe 25 Juni, 2022 11:04