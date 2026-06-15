Sion-Stürmer Stürmer Dejan Djokic wechselt zum Super League-Aufsteiger

Der FC Vaduz verkündet die Ankunft von Mittelstürmer Dejan Djokic.

Der 25-Jährige wurde einst bereits bei den Liechtensteinern ausgebildet und unterschreibt im Ländle nun einen Vertrag bis 2027 mit Option für ein weiteres Jahr. Der Linksfuss bestritt für Vaduz zwischen 2019 und 2024 bereits 159 Pflichtspiele und erzielte dabei 46 Tore. In der vergangenen Saison war Djokic zwischenzeitlich nach Ungarn ausgeliehen.

In Vaduz freut man sich über die Rückkehr des Angreifers: «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Deki einen agilen Stürmer mit bekannten Abschlussqualitäten verpflichten konnten. Zudem schätzen wir ihn als absoluten Teamplayer, womit er hervorragend bei uns ins Teamgefüge passt», sagt Sportchef Franz Burgmeier.