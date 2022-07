Speed & Erfahrung für Winti: Yannick Schmid kommt

Der FC Winterthur verpflichtet aus Vaduz Abwehrspieler Yannick Schmid.

Der 27-lährige gebürtige Luzerner lief in den vergangenen drei Jahren im Ländle auf. Nun kehrt er mit seinem Wechsel nach Winterthur in die Super League zurück, wo er in der Vergangenheit bereits 59-mal auflief. Er soll die Winti-Defensive mit seiner Erfahrung und auch dank seines Speeds stabilisieren. Schmid ist Innenverteidiger, kann aber auch auf der rechten Abwehrseite auflaufen. Ausgebildet wurde er einst beim FC Luzern mit kurzen Abstechern nach Kriens und Zug.

Bereits für das Heimspiel gegen Lugano am Sonntag sollte Schmid für Winterthur spielberechtigt sein.

psc 27 Juli, 2022 10:16