Nach weniger als 2 Monaten: Vaduz trennt sich von Jürgen Seeberger

Nicht einmal zwei Monate nach der Verpflichtung trennt sich der FC Vaduz bereits wieder von Trainer Jürgen Seeberger.

Der 57-jährige Deutsche übernahm das Traineramt bei den Liechtensteiner zu Beginn dieses Jahres. Die Trendwende nach einer bislang missglückten Saison konnte Seeberger allerdings nicht herbeiführen: Unter seiner Leitung resultierten zwei Remis und zwei Niederlagen.

«Wir haben den Trainerwechsel sehr eng begleitet und in den letzten Wochen leider festgestellt, dass der Klubführung in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an eine rasche Besserung der sportlich angespannten Situation fehlt. Deshalb haben wir uns frühzeitig zu diesem vielleicht für den FCV untypischen Schritt entschieden», sagt Sportchef Franz Burgmeier zur vorzeitigen Trennung.

Vorerst übernimmt beim Tabellenvorletzten Jan Mayer, der bislang bei der 2. Mannschaft zuständig war, gemeinsam mit Co-Trainer Walter Thomae interimistisch als Cheftrainer.

psc 21 Februar, 2023 14:17