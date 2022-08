Vaduz rüstet sich für den Europacup: Gezim Pepsi unterschreibt

Der FC Vaduz nimmt den kosovarischen Mittelfeldspieler Gezim Pepsi unter Vertrag.

Der 24-jährige gebürtige Basler wechselt von Super Ligist FC Winterthur zu den Liechtensteinern, die sich jüngst für die Conference League qualifiziert haben. Gezim Pepsi unterschreibt im Ländle vorerst bis Juni 2023 mit Option auf eine Verlängerung um ein Jahr.

“Wir sind froh, dass wir mit Gezim einen sehr guten Spieler verpflichten konnten, welcher gerade auch die Challenge League sehr gut kennt. Er hat in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, welche Qualitäten in ihm stecken und er wird uns im zentralen Mittelfeld sicherlich eine weitere Alternative bieten können. Dies war uns aufgrund der anstehenden Doppelbelastung in der Gruppenphase der Conference League sehr wichtig. Wir sind froh, dass sich diese Möglichkeit mit dem FC Winterthur nun so ergeben hat”, sagt Vaduz’ Sportchef Franz Burgmeier anlässlich der Vertragsunterzeichnung.

psc 30 August, 2022 16:32