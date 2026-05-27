YB-Profi Lutfi Dalipi wechselt zu einem Ligakonkurrenten

YB-Profi Lutfi Dalipi, der in der vergangenen Rückrunde an den FC Wil ausgeliehen war, wechselt zu Super League-Aufsteiger Vaduz.

Die Liechtensteiner geben am Mittwochnachmittag die Verpflichtung des 20-jährigen Offensivspielers bekannt. Wiederum erfolgt der Transfer zunächst auf Leihbasis. Dalipi verfügt über die Schweizer und die portugiesische Staatsbürgerschaft. Er wurde bei YB ausgebildet und durchlief dort mehrere Juniorenstufen. Bei den Bernern kam er jedoch noch nie bei den Profis zum Zug.

So spielte er auch noch nicht in der Super League. In Vaduz wird Dalipi dort in der kommenden Spielzeit voraussichtlich sein Debüt feiern. «Mit Lutfi verpflichten wir einen offensiven Mittelfeldspieler, welchen wir schon seit längerer Zeit beobachten. Er bringt sehr viel Potential mit und wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für den FC Vaduz entschieden hat.»