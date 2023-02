Aufstiegsaspirant FC Wil holt Goalie Noah Baumann zurück

Der FC Wil, seines Zeichens Tabellenleader der Challenge League, hat auf den Abgang von Stammgoalie Marvin Keller in Richtung YB reagiert und Noah Baumann zurückgeholt.

Der 26-Jährige stand bei den Ostschweizern in der Vergangenheit bereits unter Vertrag und bestritt zwischen 2016 und 2018 für den Verein insgesamt 21 Pflichtspiele. In dieser Saison war er bis Ende Januar bei Ascoli in der Serie B aktiv, kam dort aber kaum zum Zug und löste seinen Vertrag schliesslich auf. Nun unterzeichnet Baumann in Wil einen Kontrakt bis Saisonende mit Option auf Verlängerung.

Insgesamt verfügt der Keeper durch seine Zeit beim FC Lugano auch über die Erfahrung von fast 100 Super League-Spielen.

psc 14 Februar, 2023 16:06