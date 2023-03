Captain Philipp Muntwiler verlängert in Wil erneut

Captain Philipp Muntwiler hält dem FC Wil weiterhin die Treue und verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2024.

Der 36-jährige Mittelfeldspieler läuft bereits seit 2019 wieder für die Ostschweizer auf und hat seinen Kontrakt nun verlängert. Muntwiler zählt weiterhin zu den Fixstartern und hat in dieser Saison in 22 Spielen auch vier Torbeteiligungen aufzuweisen (3 Treffer, 1 Assist). «Philipp Muntwiler hat grossen Anteil am aktuellen sportlichen Erfolg und nimmt eine enorm wichtige Rolle in unserem Verein ein – sowohl auf als auch neben dem Platz. Wir sind deshalb froh, ihn auch in der kommenden Saison mit im Boot zu haben», sagt Wils Sportchef Jan Breitenmoser zur Verlängerung mit dem Defensivstrategen.

Muntwiler ergänzt: «Ich freue mich riesig, mindestens eine weitere Saison Teil des FC Wil zu sein. Ich spüre ein grosses Vertrauen und werde alles geben, um meinen Teil zur weiteren erfolgreichen Geschichte des FC Wil 1900 beizutragen. Ich fühle mich hier äusserst wohl und freue mich auf die kommenden Herausforderungen.»

psc 1 März, 2023 15:35