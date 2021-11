Ex-FCZ-Profi Burim Kukeli wird Assistenztrainer beim FC Wil

Der ehemalige albanische Nationalspieler und langjährige FCZ-Profi Burim Kukeli tritt beim FC Wil einen Trainerjob an.

Im vergangenen Jahr war der 37-Jährige nach Beendigung seiner Aktivkarriere bereits während gut vier Jahren als Assistenzcoach beim SC Kriens beschäftigt. Nun tritt er die Reise in die Ostschweiz an. Kukeli übernimmt den Posten von Romain Villiger, der den Verein in der vergangenen Woche gemeinsam mit Ex-Cheftrainer Alex Frei verlassen hat. Er gehört ab sofort zum Trainerstaff rund um Brunello Iacopetta, der in der vergangenen Woche als Chefcoach in Wil angeheuert hat. Sein Vertrag läuft bis Juni 2023.

Wils Sportchef Jan Breitenmoser freut sich über den Neuzugang: “Burim verkörpert Professionalität und Persönlichkeit. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Spieler auf nationaler und internationaler Ebene sowie seiner fordernden, ambitionierten Art wird er unserer Mannschaft viele wichtige Inputs geben können.”

Der langjährige Profi des FC Zürich, von Sion und Luzern lief während seiner Aktivzeit auch in 37 Spiele für die albanische Nationalmannschaft auf.

psc 18 November, 2021 16:48