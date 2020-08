Wil testet Blasucci

Beim FC Wil 1900 stellt sich dieser Tage ein ehemaliger Nachwuchs-Nationalspieler vor. Noah Blasucci (21) kam in einem Testspiel zum Einsatz.

Am Mittwochvormittag testete der Zweitligist FC Wil 1900 gegen den FC Schaffhausen (1:2). Ciriaco Sforza, inzwischen als Trainer des FC Basel bestätigt, setzte in jener Partie auf Noah Blasucci, der sich in dieser Woche als Testspieler für ein festes Engagement empfehlen darf.

Blasucci spielte 45 Minuten lang, kam nach der Pause für Mergim Brahimi auf das Spiel-Grün. Blasucci stand bis vor Kurzem beim Drittligisten FC Rapperswil-Jona unter Vertrag. Der etatmässige Linksaussen wurde in der Jugend des FC St. Gallen ausgebildet und absolvierte 16 Spiele für verschiedene U-Mannschaften der Schweiz.

aoe 29 August, 2020 12:06