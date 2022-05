Fix: Bruno Berner ist neuer Trainer des FC Winterthur

Der FC Winterthur bestätigt die Ankunft von Bruno Berner als neuen Cheftrainer für die kommende Saison.

Der Aufsteiger musste sich nach dem Wechsel von Alex Frei zum FC Basel auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Die Wunschlösung wird nun Tatsache: Bruno Berner verlässt seinen Posten als Schweizer U19-Natitrainer und kehrt zurück in den Klubfussball, wo er in der Vergangenheit den SC Kriens coachte. In Winterthur unterschreibt der 44-Jährige einen Vertrag über zwei Jahre bis 2024.

“Bruno Berner ist ein aufstrebender, moderner Trainer, der mit seinem Einsatz und seiner bodenständigen Art gut zu Winterthur passt”, sagt FCW-Sportchef Oliver Kaiser . Mit seinen Fähigkeiten als Ausbildner und seiner grossen Erfahrung als Profifussballer könne er sowohl die jungen wie auch die erfahrenen Spieler weiterbringen. Als Trainer kenne er die Rolle des Underdogs. Kaiser: “Wir sind überzeugt, dass wir mit Bruno Berner die gesteckten Ziele erreichen werden.”

Berner freut sich auf die neue Herausforderung: “Ich bin voller Zuversicht und Energie, die neuen Aufgaben mit dem FC Winterthur in der Super League zu meistern. Der FCW steht für Stabilität, Geduld, Nachhaltigkeit sowie Leidenschaft und Freude. Er bietet mir auf Schweizer Klub-Ebene als Cheftrainer optimale Bedingungen, um die Spieler in ihrer Entwicklung weiterzubringen und mit ihnen gemeinsam die starke Konkurrenz herauszufordern. Ich bedanke mich für das Vertrauen der Klubführung und freue mich riesig auf den überragenden Zusammenhalt und die Unterstützung der FCW-Fans.”

psc 30 Mai, 2022 13:38