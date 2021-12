Jetzt ist es offiziell: Alex Frei ist neuer Trainer des FC Winterthur

Es ist amtlich: Der Schweizer Nati-Rekordtorschütze Alex Frei ist neuer Trainer des FC Winterthur.

Der 42-jährige Basler tritt die Nachfolge des kürzlich freigestellten Ralf Loose an und wird am 4. Januar mit der Mannschaft in die Vorbereitung der Rückrunde starten. Alex Frei war zu Beginn dieser Saison noch Cheftrainer bei Ligakonkurrent FC Wil. Anfang November kam es wegen unterschiedlicher Vorstellungen bezüglich zukünftiger Ausrichtung aber zur Trennung. Nun freut sich Frei auf die neue Herausforderung in Winterthur: “Ich freue mich auf den Trainingsstart im neuen Jahr. Wir werden intensiv arbeiten und alles dafür tun, um den Ansprüchen des FCW gerecht zu werden.” Er unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2023.

Die Zürcher liegen nach der Hinrunde auf dem 3. Tabellenplatz der Challenge League. Der Rückstand auf Tabellenleader Vaduz beträgt vier Zähler.

psc 20 Dezember, 2021 12:48