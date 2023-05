Aufsteiger Yverdon droht der Verlust der Lizenz

Super League-Aufsteiger Yverdon-Sport steht vor dem Super-GAU. Der Verlust der Lizenz für die kommende Saison ist nicht mehr ausgeschlossen.

Grund dafür ist die Tatsache, dass der Klub über kein Stadion verfügt, in dem es Super League-Spiele austragen kann. Für die Lizenzerteilung haben die Romands das Stade de Tourbillon des FC Sion als Gaststätte angegeben. Ob Yverdon tatsächlich dort spielen kann, ist aber ungewiss. Somit wackelt auch die grundsätzlich von der Swiss Football League erteilte Spiellizenz.

Der Walliser Staatsrat Frédéric Favre, seines Zeichens Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, hat in einem Interview mit "Le Matin" in der vergangenen Woche gesagt, dass es ausgeschlossen sei, dass Yverdon seine Spiele in Sion austrägt. Grund dafür sind anfallende Sicherheitskosten, die teilweise die Steuerzahler übernehmen müssten: "Niemals werden die Walliser Steuerzahler akzeptieren, dass sie für die Sicherheitskosten für Spiele von Yverdon aufkommen werden", sagte Favre.

Tatsächlich hat Yverdon für Spiele in Sion laut "Blick" bislang keine Zusage vom Kanton Wallis, der Polizei oder den Bewilligungsbehörden erhalten.

Noch hofft der sportliche Aufsteiger, nächste Saison im Oberhaus spielen zu können. Die Möglichkeit im eigenen Stade Municipal spielen zu können, wird forciert. Dazu sind aber einige bauliche Massnahmen notwendig. Die SFL und die Lizenzkommission werden sich in jedem Fall noch einmal mit dem Verein beschäftigen.

psc 31 Mai, 2023 14:13