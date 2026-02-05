SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Sebastian Cutler

Ein Nati-Keeper aus Puerto Rico wechselt in die Schweiz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 10:48
Ein Nati-Keeper aus Puerto Rico wechselt in die Schweiz

Der puerto-ricanische Nationalspieler Sebastian Cutler wechselt, wie von 4-4-2.ch vor zwei Wochen angekündigt, aus den USA in die Schweiz.

Der 22-jährige Torhüter hat bei Challenge Ligist Yverdon-Sport einen Vertrag unterzeichnet, wie sein bisheriges Universitäts-Team Villanova Wildcats bestätigt. Der junge Keeper hat für Puerto Rico seit 2023 bereits neun Länderspiele bestritten. Unter anderem spielte er dabei auch gegen Lionel Messi. Ausgebildet wurde Cuter im Universitäts- bzw. College-System der USA. Nun wagt er erstmals einen Sprung nach Europa.

In Yverdon kommt er in den Profizirkus hinein. Zunächst ist er bei den Romands für die zweite Mannschaft vorgesehen.

 

