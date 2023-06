Yverdon-Captain William Le Pogam: "Alle aufgeregt, diese Welt zu entdecken"

Nach fast 20 Jahren Absenz in der Super League ist Yverdon Sport zurück im Schweizer Fussballoberhaus. Captain William Le Pogam ist voller Demut, macht aber auch klar, dass die Waadtländer frech aufspielen wollen.

Erst am 24. September kann Yverdon Sport in seinem eigenen Stadion antreten, hat die ersten Monate also immer ein Auswärtsspiel - entweder tatsächlich in der Fremde oder im vorübergehenden Heimspielort in Neuenburg.

"Mit vier Auswärtsspielen und zwei 'Heimspielen' in Neuenburg wird es ein harter Start werden", weiss William Le Pogam laut "Le Matin", dass der Beginn der neuen Saison nicht gerade einfach wird. "Und der Rest auch! In der Tat haben wir nur grosse Spiele zu bestreiten. Aber der Enthusiasmus und die Aufregung, eine Welt zu entdecken, von der die meisten von uns wenig oder gar nichts wissen, sind so gross, dass wir nicht besonders ängstlich sein werden."

Der Aufsteiger aus dem Waadtland steigt zunächst mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Zürich ein, danach folgen die Spiele gegen YB, bei Lausanne-Sport und in Lugano. "Wir sind uns bewusst, dass wir nicht die Besten sind, aber wie in der letzten Saison werden wir uns wieder mit ganzem Herzen dieser gewaltigen Herausforderung stellen. Glauben Sie mir, wir werden uns alle in die neue Saison reinbeissen."

Dass Yverdon bereits neun Abgänge zu verzeichnen, aber noch immer keinen Neuzugang unter Vertrag genommen hat, lässt Le Pogam indes nicht nervös werden. Der Captain verlängerte seinen Kontakt erst vor wenigen Tagen bis 2025.

"Ich habe volles Vertrauen in Marco Schällibaum und Marco Degennaro, was die Neuzugänge betrifft. Sie wissen genau, welche Art von Spielern wir brauchen, und da sie die Seele dieser Gruppe kennen, werden sie auch in der Lage sein, Männer auszuwählen, die sich ohne allzu grosse Probleme einfügen. Es wird dann an uns alten Hasen liegen, ihnen unsere Werte zu vermitteln."

aoe 24 Juni, 2023 15:30