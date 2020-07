Drei GC-Spiele wurden neu terminiert

Die Partie zwischen dem FC Wil und den Grasshoppers, die am Wochenende wegen des positiven Coronafalls in den Reihen der Zürcher abgesagt wurde, wird am 27. Juli nachgeholt. Zwei weitere Spiele werden deshalb ebenfalls verschoben.

Die Swiss Football League hat die Neuansetzungen in Absprache mit den Klubs finalisiert. Bis zum 24. Juli bleibt alles beim Alten. Am 27. Juli kommt es zum Nachtragsspiel zwischen Wil und GC. Das Spiel zwischen Aarau und GC findet neu am 30. statt 28. Juli statt. Auch die für den 31. Juli geplante Spiel der Hoppers gegen Winterthur wird um zwei Tage vom 31. Juli auf den 2. August verschoben.

Die Spieldaten der beiden Barrage-Partien zwischen dem Zweiten der Challenge League und dem 9. der Super League sind noch offen.

Die verschobene Partie des Grasshopper Club Zürich auswärts beim FC Wil 1900 wird am Montag, 27. Juli 2020 nachgeholt. Die Neuansetzung hat auch Auswirkungen auf die zwei restlichen Meisterschaftsrunden. News: https://t.co/06JL8jyfSi#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) July 14, 2020

psc 14 Juli, 2020 15:29