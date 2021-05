Bleibt Zoltan Kadar GC-Coach? Manager Jimmy Berisha gibt Auskunft

Zoltan Kadar hat GC in seinen beiden Spielen als Trainer zum Aufstieg geführt. Eigentlich ist er bei den Zürchern nach wie vor als Ausbildungschef angestellt. Allerdings könnte er sehr wohl in der Funktion als Cheftrainer im Amt bleiben, wie Interims-Sportchef Jimmy Berisha ausführt.

Bereits unmittelbar nach dem 2:1-Sieg gegen Kriens und dem damit gesicherten Aufstieg sagte der GC-Manager, dass Kadar gerne bleiben dürfe (4-4-2.ch berichtete). Die Entscheidung liege bei diesem. Tags darauf erklärt Berisha im “Blick: “Es liegt auch an Zolli, was er will. Er hat unser Ziel, den Aufstieg, erreicht. Ob’s weiter geht mit ihm und in welcher Funktion, das wissen wir jetzt noch nicht. Fakt ist: Zolli ist ein Winnertyp. Und ich will Winner-Typen bei GC!”

Kadar seinerseits weiss noch nicht, ob er als Trainer bleiben oder wieder zu seiner ursprünglichen Funktion zurückkehren möchte. Der 54-Jährige führt aus: “Mal schauen. Ich bin von GC angestellt als Ausbildungschef.” Das letzte Wort ist also noch nicht gesprochen. Zuletzt wurde etwa Bruno Berner als möglicher neuer GC-Trainer ins Spiel gebracht.

psc 21 Mai, 2021 16:52