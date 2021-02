Bunjaku offiziell vereinslos – steht GC-Wechsel bevor?

Imran Bunjaku (28) hat den FC Schaffhausen offiziell verlassen. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel zum Grasshopper Club Zürich, der aber erst im Sommer vollzogen werden könnte.

Was sich in den letzten Wochen angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der FC Schaffhausen und Imran Bunjaku sind per sofort getrennte Wege gegangen. Der gebürtige Zürcher wird nicht mehr auf der Kontingentliste der Swiss Football League geführt. Eine offizielle Bestätigung vonseiten der Munotstädter steht bisher noch aus.

Bunjaku spielte die letzten sechs Jahre für den Zweitligisten und wird sich wohl zur kommenden Saison seinem Ausbildungsverein Grasshopper Club Zürich anschliessen. Entsprechende Gerüchte geistern schon seit einiger Zeit um den GC-Campus in Niederhasli ZH.

Der Transfer, sofern er denn auch vollzogen wird, ist enorm brisant. GC empfängt heute Abend (18.15 Uhr) Schaffhausen zum Spitzenduell der Challenge League. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte verkürzen. Bunjaku wird jedenfalls nicht mehr zugegen sein.

aoe 27 Februar, 2021 11:15