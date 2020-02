Der neue GC-Trainer Goran Djuricin spricht die ersten Worte

Die Grasshoppers haben ihren neuen Trainer Goran Djuricin am Montagnachmittag offiziell vorgestellt. Der Österreicher hat mit der Zusage für den Job nicht lange gewartet.

Obwohl der 45-Jährige vorerst nur bis Saisonende amten darf, habe er lediglich zwei Sekunden benötigt, um den Zürchern fix zuzusagen. Nach der Entlassung von Uli Forte am Samstagabend einigten sich die Hoppers am Sonntagabend mit Goran Djuricin als neuem Trainer.

Der Österreicher und Fredy Bickel kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Rapid Wien. “Er sitzt noch ohne Vertrag da. Anscheinend hat er grosses Vertrauen in uns. Und: ‚Gogo’ kann in einer Mannschaft schnell ein Feuer entfachen”, sagt Bickel bei der Präsentation des neuen Mannes für die Trainerbank.

“Ich kenne den Verein auch von meinem Sohn her. Einige Trainer würden jetzt sagen, sie machen diesen Job nicht für dreieinhalb Monate”, teilt der neue GC-Cheftrainer mit. Sohn Marco spielte von Sommer 2017 bis Sommer 2019 für die Hoppers.

Die Marschrichtung ist klar: Trotz zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen strebt GC in dieser Saison die Rückkehr in die Super League an. Djuricin soll sie mit der Mannschaft bewerkstelligen.

psc 10 Februar, 2020 16:33