Ex-GC-Stürmer Jeffren wechselt nach Thailand

Der frühere GC-Stürmer Jeffren schliesst sich einem thailändischen Klub an.

Der 33-jährige Venezolaner, der seit Beginn des Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig ist, schliesst sich ablösefrei den Lamphun Warriors an. Jeffren wurde ursprünglich in der Nachwuchsakademie des FC Barcelona ausgebildet. Zwischen Sommer 2017 und Januar 2019 lief er für die Hoppers auf, ehe er sich zunächst in Richtung Zypern verabschiedete.

psc 7 Juni, 2021 16:13