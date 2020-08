GC: Der Chefcoach wird gewechselt

Die Grasshoppers nehmen nach der verpassten Wiederaufstieg grössere personelle Rochaden vor. Auch auf dem Cheftrainerposten gibt es eine Neubesetzung.

Wie die “Tamedia-Zeitungen” berichten, hat die Klubleitung das Aus von Zoltan Kadar bereits beschlossen. Am Dienstag wird dies in einem Gespräch mit Sportchef Bernard Schuiteman besiegelt. “Es kommt ein neuer Trainer. Es wurde mitgeteilt, dass es diesen Staff in dieser Zusammensetzung nicht mehr geben wird”, wird Kadar zitiert.

Für den 53-jährigen Rumänen könnte es allerdings in einer neuen Funktion im zweiten Glied bei GC weitergehen. Bevor er Mitte Mai für die letzten 13 Saisonspiele zum Chefcoach befördert wurde, war er jahrelang als Assistent tätig.

psc 4 August, 2020 09:18