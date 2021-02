GC feiert Erfolg gegen einen Super League-Klub

Die Grasshoppers eliminierten Super Ligist Lausanne-Sport im Schweizer Cup.

Im Zürcher Letzigrund setzt sich der ambitionierte Challenge Ligist gegen den Oberklassigen aus der Romandie mit 2:0 durch. Beide Treffer fallen in der zweiten Halbzeit und nach Standards: Leo Bonatini bringt GC in der 68. Minute nach einem Freistoss in Führung, Cristian Ponde doppelt in der 80. Minute mittels Penalty nach und sorgt für die Entscheidung. Die Hoppers stehen somit im Viertelfinal des Wettbewerbs.

psc 24 Februar, 2021 19:20