GC-Führung legt Spielern Roten Teppich aus

Die Grasshoppers konnten den Rückstand in der Challenge League-Tabelle auf Lausanne-Sport seit dem Liga-Restart auf fünf Verlustpunkte reduzieren. Am Freitagabend kommt es auf der Pontaise zu einem möglicherweise vorentscheidenden Duell um den direkten Aufstiegsplatz. Die neue GC-Führung tut alles, damit sich die eigenen Spieler perfekt vorbereiten können.

Wie “Blick” berichtet, reiste der GC-Tross bereits am Donnerstag in die Romandie. Die Profis nächtigten allesamt in Einzelzimmern. Ein Service, der den Hoppers-Profis vor dem Einstieg der chinesischen Investoren nicht geboten wurden. Klar ist, dass GC so rasch wie möglich aufsteigen soll und muss.

Auf der Gegenseite sieht dies allerdings nicht anders aus: Chemiekonzern INEOS fordert den Aufstieg in dieser Saison. Das Punktepolster auf den Zürcher Rivalen ist durch einen Stotter-Start nach der Corona-Pause allerdings geschmolzen. Ein Sieg im Heimspiel am Freitagabend wäre sehr beruhigend und käme wohl einer Vorentscheidung gleich.

psc 17 Juli, 2020 16:00