GC gibt am Deadline Day gleich vier Neuzugänge bekannt

Die Grasshoppers werden auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv und holen gleich vier neue Spieler.

Die beiden Stürmer Stürmer Mychell Chagas (30, Ex-Servette) und Zé Turbo (23, vom FC Schaffhausen) sollen die Offensive ankurbeln. Beide Profis kennen die Schweiz bereits bestens, Chagas wurde sogar in der Schweiz ausgebildet. Er war zuletzt bei Servette aktiv, wobei sein Vertrag Ende des letzte Jahres auslief. Bei den Hoppers unterschreibt er vorerst bis Saisonende.

“Mit Mychell haben wir jemanden, der viel Erfahrung mitbringt und weiss, wo das Tor steht. Trotz der ärgerlichen Niederlage gegen Kriens rücken wir nicht von unserem Saisonziel ab. Ich bin überzeugt, dass Mychell uns dabei helfen wird”, sagt GC-Geschäftsführer Fredy Bickel.

Zé Turbo spielt seit vergangenem Sommer für den FC Schaffhausen und konnte in der Vorrunde zwei Tore und zwei Assists verzeichnen. Der Doppelbürger aus Guinea-Bissau und Portugal spielte in den Jugendabteilungen der europäischen Top-Klubs Sporting Lissabon und Inter Mailand, bevor er über verschiedene Stationen in Italien, Portugal, Argentinien und Kroatien den Weg in die Schweiz fand. Nun wechselt der 23-jährige Stürmer zu GC, wo er einen Vertrag bis 2023 unterschrieben hat.

“Zé Turbo passt genau in das Stürmer-Profil, welches wir gesucht haben. Er ist ein athletischer und schneller Spieler, der gerne in die Tiefe geht und den Abschluss sucht. Er hat Potential und ist ein Versprechen für die Zukunft. Zé Turbo wir uns hoffentlich noch viel Freude machen”, kommentiert Bickel.

Bereits letzte Woche wurde die Leihe von Boubacar Hanne bekannt. Der Angreifer stösst von Premier Ligist Wolverhampton, wo er in der U23 spielte, zu den Zürchern.

Zudem findet auch Innenverteidiger Ed Francis den Weg zu den Hoppers. Auch er stösst auf Leihbasis von den Wolves zum Challenge League-Klub.

psc 17 Februar, 2020 19:16