GC-Goalie Mateo Matic hat den Vertrag verlängert

Die Grasshoppers zählen auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Goalie Mateo Matic.

Wie GC-Präsident Sky Sun im Interview mit “20 Minuten” bestätigt, wurde der Kontrakt mit dem 25-jährigen Keeper bereits verlängert. “Wir haben es noch nicht kommuniziert bis jetzt, aber der Vertrag wurde bereits verlängert. Mateo hat sich das verdient und wird nächste Saison für GC spielen”, sagt der GC-Boss. Matic ist ein Eigengewächs des Vereins. In der abgelaufenen Saison stand er in allen 36 Ligaspielen auf dem Platz und war tatkräftig an der Rückkehr von GC in die Super League beteiligt.

Ob er in der kommenden Saison auch als klare Nummer 1 ins Rennen geht, ist noch offen. Die Hoppers halten Ausschau nach neuen Goalies. Ein Thema ist nach Informationen von 4-4-2.ch unter anderem Lausanne-Keeper Mory Diaw.

psc 1 Juni, 2021 10:06