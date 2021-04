GC präsentiert bald einen neuen Sportchef

Vor fast genau einem Jahr wurde GC in neue chinesische Hände übergeben. Das grosse Ziel in dieser Saison ist der Wiederaufstieg in die Super League. Die Zürcher sind punktemässig auf gutem Weg. Abseits des Platzes läuft der Aufbau der Vereinsstrukturen weiter. Schon in Bälde soll ein neuer Sportchef präsentiert werden.

Dieser Posten ist bei den Grasshoppers seit dem Abgang von Bernard Schuiteman Anfang Februar vakant. In der Halbzeitpause des Cup-Viertelfinals gegen St. Gallen bestätigt GC-CEO Jimmy Berisha, dass man sich diesbezüglich in der Rekrutierungsphase befinde. In den nächsten Wochen soll der neue Sportchef demnach angestellt werden.

Um wen es sich handelt, ist offen. Klar ist, dass der neue Mann direkt gefordert ist: Die neue Saison muss geplant werden. Es ist wie schon im Vorjahr mit einigen Veränderungen am Kader zu rechnen – egal ob der Aufstieg gelingt oder nicht.

psc 14 April, 2021 19:06