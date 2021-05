GC-Jubel im Letzigrund: Der Aufstieg ist geschafft

Die Grasshoppers erreichen das grosse Ziel und steigen zwei Jahre nach dem Abstieg in die Challenge League wieder in die höchste Spielklasse auf.

Ein in der Schlussphase hart erkämpfter und erzitterter 2:1-Sieg gegen den SC Kriens ebnet den Zürchern den Weg zurück in die Super League. Mit diesem Sieg steht GC mit 65 Punkten als Challenge League-Champion dieser Saison fest – einen Punkt vor dem FC Thun, der sich über die Barrage auch noch ein Ticket für die Rückkehr in die Oberklasse sichern kann.

Der GC-Jubel im Letzigrund ist riesig. Auch Präsident Sky Sun ist anwesend. Die Fans unterstützen das Team während dem ganzen Spiel von ausserhalb und sind mit ihrem Feuerwerk und Böllern deutlich hör- und sichtbar.

Ein Jahr nach dem Antritt der neuen chinesischen Klubführung bei GC ist ein erster grosse Schritt auf dem Weg zurück an die nationale Spitze, wo die Besitzer den Rekordmeister wieder hinführen wollen, erreicht. Ab sofort kann bei den Hoppers definitiv mit der Planung der neuen Saison in der Super League begonnen werden.

Ein Drama ereignet sich am letzten Challenge League-Spieltag am Tabellenende, wo Chiasso und Xamax direkt aufeinandertreffen. Die Tessiner gewinnen zwar mit 2:1, letztlich fehlt aber ein einziges Törchen, um über die Tordifferenz dem Abstieg einmal mehr zu entgehen. Xamas rettet sich.

