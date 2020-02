Knall bei GC: Ex-Captain Marko Basic geht per sofort

Die Grasshoppers und Abwehrspieler Marko Basic gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie die Zürcher am Dienstagabend mitteilen, wurde der eigentlich noch bis Saisonende gültige Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Noch am vergangenen Freitag stand Marko Basic bei der 1:2-Niederlage gegen Vaduz über 90 Minuten auf dem Platz. Auf die Gründe für die sofortige Trennung gehen die Hoppers nicht ein. Der Defensivspezialist stiess 2015 vom FC Lugano zu den Zürchern.

Diese teilen mit, dass mit Fabio Fehr ein weiterer Youngster den Sprung in den Profikader schafft. Der 20-jährige Schweizer hat in der U21 in dieser Saison in 13 Spielen zehn Tore erzielt. “In Fabio haben wir ein grosses Offensiv-Talent, welches schon sehr lange bei GC ist. Es war nicht die Frage ob, sondern wann wir ihn ins Profikader integrieren können. Wir erhoffen uns, dass er nun den nächsten Schritt macht und sich auch bei den Profis durchsetzen kann”, sagt Fredy Bickel über den Neuzugang.

Marko Basic und der Grasshopper Club Zürich haben im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, den im Sommer 2020 auslaufenden Vertrag per sofort aufzulösen. Weitere Informationen: https://t.co/xz70KKDte0 #gc #zürich #traditionsclub #dankemarko pic.twitter.com/2CDqi1Q0w7 — Grasshopper Club Zürich (@1886_gc_zuerich) February 4, 2020

psc 4 Februar, 2020 19:00