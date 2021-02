GC schickt Mittelfeldspieler Djibril Diani nach Schottland

Der französische Defensivstratege wechselte im Sommer 2018 von Lens zu den Hoppers und bestritt für GC seither 22 Super League- und 29 Challenge League-Spiele. In dieser Saison durfte Diani aber nur noch dreimal mit der U21 mittun. Für den Rest der Saison läuft er in der englischen Premiership auf. Livingston liegt derzeit auf dem fünften Tabellenplatz.

🆕| Livingston FC is pleased to announce the signing of French defensive midfielder Djibril Diani on a 6-month-loan deal from Swiss side Grasshopper Club Zurich.

