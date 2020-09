GC hat seinen neuen Captain bestimmt

Nach der Absetzung von Veroljub Salatic haben die Grasshoppers einen neuen Captain bestimmt: Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic erhält den Zuschlag.

Der 25-jährige Serbe spielt seit Februar 2018 für die Hoppers. In der vergangenen Saison bestritt Cvetkovic 33 Pflichtspiele für GC. Bereits in der letzten Saison führte er die Mannschaft einmal als Captain an. Nun übernimmt er diese Rolle permanent.

Aleksandar Cvetkovic ist der neue Captain bei GC. Der 25-jährige Innenverteidiger geht in seine vierte Saison in Zürich und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. #gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/TR5CSDCiX8 — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) September 16, 2020

psc 16 September, 2020 14:36