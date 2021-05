GC stellt seinen neuen Sportchef vor: Seyi Olofinjana

Was bereits in den letzten Tagen durchgesickert ist, wird nun offiziell bestätigt: Seyi Olofinjana heuert bei den Zürchern als neuer Sportchef an.

Offiziell erhält der 40-Jährige die Funktion des Technischen Direktors. Als solcher wird er sich ab sofort um die Kaderzusammenstellung und auch die Bestimmung des Trainers für die kommende Super League-Saison befassen. Olofinjana war zuletzt bei GC-Partnerklub Wolverhampton beschäftigt und betreute da die Leihspieler.

Auch als Profi lief er jahrelang auf der Insel auf, unter anderem für Stoke City, Hull City und die Wolverhampton. Er blickt auf 56 Einsätze in der nigerianischen Nationalmannschaft zurück. Nach der Aktivkarriere hat er Master-Abschlüsse als Sportdirektor und Projektmanager erlangt. Nun beginnt er in Zürich ein neues Abenteuer und freut sich darauf: “Ich freue mich Teil eines geschichtsträchtigen Clubs wie GC zu sein. Ich hoffe wir können GC gemeinsam wieder an der Spitze der Super League etablieren.”

Als Folge der Verpflichtung von Olofinjana übernimmt Interims-Sportchef Jimmy Berisha wieder seine eigentliche Funktion als Managing Director.

psc 26 Mai, 2021 15:57