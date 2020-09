GC: Neuer Stürmer im Anflug – Petar Pusic vor Abgang?

Die Grasshoppers sind in Sachen Transfers noch nicht durch: Für den verletzten Mittelstürmer Renat Dadashov ist ein Ersatz im Anflug. Dafür könnte U21-Nationalspieler Petar Pusic den Verein Richtung Bundesliga verlassen.

Nach Angaben des “Blick” hat ein deutscher Verein die Fühler nach dem 21-jährigen Mittelfeldspieler ausgestreckt. Um welchen Verein es sich handelt, ist nicht klar. Für den Youngster wäre es ein gehöriger Sprung von der Challenge League in eine europäische Spitzenliga. Ob Pusic den jetzigen Zeitpunkt für richtig hält, wird sich bald weisen. Das Transferfenster in der Bundesliga ist noch bis am 5. Oktober geöffnet.

Ein Zuzug der Grasshoppers steht derweil so gut wie fest: Nach dem Kreuzbandriss von Torjäger Renat Dadashov soll der brasilianische Wolves-Stürmer Leo Bonatini (26) den Weg nach Zürich finden. Beim Premier League-Klub spielt er derzeit keine Rolle mehr.

psc 21 September, 2020 19:04