GC patzt auch gegen Vaduz

Die Grasshoppers kommen weiterhin nicht auf Touren. Zu Hause verlieren die Zürcher mit 1:2 gegen den FC Vaduz.

Damit setzt sich sie Sieglosserie für die Hoppers fort. Seit mittlerweile acht Wochen hat die Mannschaft von Trainer Uli Forte keinen Sieg mehr landen können. Vaduz gewinnt im Letzigrund durch Tore von Yannick Schmid und Manuel Sutter. Der Anschlusstreffer durch Danijel Subotic in der Nachspielzeit kommt zu spät und ist zu wenig.

GC muss derweil einen weiteren Rückschlag verdauen. Eigentlich wollte der Traditionsklub Challenge League-Leader Lausanne-Sport in der Rückrunde angreifen. Dazu müssen allerdings bessere Leistungen und Resultate her. Vaduz rückt seinerseits dank dem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte an GC heran und hat nun selbst gute Chancen auf den begehrten Barrageplatz.

psc 31 Januar, 2020 22:11