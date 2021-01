GC-Paukenschlag! Schuiteman tritt zurück

Der Grasshopper Club Zürich muss sich auf die Suche nach einem neuen Sportchef begeben. Bernard Schuiteman verlässt den Schweizer Rekordmeister.

Bernard Schuiteman scheidet zum 1. Februar aus seinem Amt als Sportchef beim Grasshopper Club Zürich aus. Das gab der Tabellenerste der Challenge League am Samstag offiziell bekannt. Grund hierfür ist nicht etwa die sportliche Performance, sondern persönliche Umstände.

“Ich habe in den letzten Monaten immer stärker gespürt, dass die Rolle als Sportchef nicht zu mir passt. Meine Leidenschaft für den Fussball liegt in anderen Bereichen als in der Funktion des Sportchefs”, erklärt Schuiteman seinen Entscheid. Der Niederländer übernahm den Posten erst im April vergangenen Jahres.

Der Rücktritt sei für den 47-Jährigen aus genannten Gründen “unausweichlich” gewesen. “Ich hatte eine tolle Zeit beim Grasshopper Club Zürich und ich bin stolz, meinen Teil beigetragen zu haben, dass GC wieder auf Kurs ist. Ich wünsche dem Club von Herzen allen erdenklichen Erfolg und werde dessen Weg weiterhin gespannt verfolgen.”

Vorübergehend übernimmt Managing Director Shqiprim Berisha Schuitemans Aufgaben. Der reagiert bestürzt auf die bevorstehende Trennung: “Bernard hat uns um eine Vertragsauflösung gebeten. Persönliche Gründe sind immer zu respektieren und daher möchten wir ihm auch keine Steine in den Weg legen. Bernard Schuiteman war ein sehr wichtiger Eckpfeiler im sportlichen Neuaufbau von GC.”

Bernard Schuiteman verlässt GC aus persönlichen Gründen. GC dankt Bernard Schuiteman für seine wertvolle und erfolgreiche Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft privat wie beruflich nur das Beste. News: https://t.co/3f9C9nP8gC #gc #zürich #traditionsclub pic.twitter.com/enFWw28JaJ — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) January 30, 2021

aoe 30 Januar, 2021 11:11