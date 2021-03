GC-Präsident Sky Sun ist endlich in Zürich

Lange hat man auf seine Ankunft gewartet: Jetzt ist GC-Präsident Sky Sun endlich in der Schweiz angekommen.

Der Unternehmer aus Hong Kong wurde nach der Übernahme durch die Champion Union HK Holdings Limited, die sich vor knapp einem Jahr 90 Prozent der Anteile an den Hoppers sicherte, zum neuen Klubpräsidenten und Delegierten des Verwaltungsrats ernannt. Bislang übte er seine Tätigkeiten aus der Ferne aus. Coronabedingt gestaltete sich die Einreise in die Schweiz schwierig. Jetzt ist Sky Sun aber endlich im GC-Campus in Niederhasli angekommen und kann sich persönlich vorstellen.

Beim Interview im klubeigenen TV-Kanal betont er, dass er einen sehr guten ersten Eindruck gewonnen hat. Mit der Mehrheit des Staffs habe er sich bereits unterhalten können. Mit dem Management sei er ohnehin schon im ständigen Austausch gestanden. Als Erstes gehe es darum, das gesamte Team noch besser kennenzulernen und zu unterstützen, damit die gemeinsamen Ziele erreicht werden können. Das grosse Ziel ist der Wiederaufstieg in die Super League in dieser Saison.

Der Grasshopper Club Zürich freut sich mitteilen zu können, dass Präsident Sky Sun gestern Abend in Zürich angekommen ist. Im ersten Gespräch mit 86TV spricht Sun über seine Ankunft in der Schweiz und die Pläne für die Zukunft: https://t.co/tuz87AEmN5#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) March 17, 2021

psc 17 März, 2021 18:58