GC stellt Profis für Aufstieg Mega-Prämien in Aussicht

Am Donnerstagabend können die Grasshoppers mit einem Heimsieg gegen Kriens die Rückkehr in die Super League perfekt machen. Gelingt der Aufstieg, werden die Profis grosszügig belohnt.

Laut “Blick” verfügen die GC-Spieler über entsprechende Prämien. Und diese haben es offenbar in sich. Jeder Spieler könnte sich eine Extra-Prämie von bis zu 20’000 Franken kassieren. Ein enormer Betrag für Challenge League-Verhältnisse. Die Boni sind abhängig von den Einsatzminuten. Die Stammspieler könnten also am stärksten profitieren.

Dazu muss der Aufstieg aber erst einmal gesichert werden. Je nachdem wie Verfolger Thun in Wil punktet, könnte unter Umständen sogar eine Niederlage reichen. Mit einem Sieg ist für die Zürcher aber alles klar. Sollte es nicht direkt klappen, gäbe es auch noch eine Möglichkeit über die Barrage.

psc 19 Mai, 2021 12:11