GC-Sportchef Bernard Schuiteman stellt sich bei den Fans vor

Der neue GC-Sportchef Bernard Schuiteman ist in der Schweiz noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, obwohl er den hiesigen Fussball schon lange sehr genau beobachtet. Jetzt stellt sich der 46-jährige Niederländer vor.

Schuiteman weilt noch in Österreich, wo er wohnhaft ist. Eine Reise in die Schweiz ist wegen der Coronakrise zurzeit nicht möglich. Immerhin konnte er sich aber bereits persönlich mit GC-Trainer Goran Djuricin austauschen, der ebenfalls in Österreich weilt. Dort haben die beiden erste Pläne für die unmittelbare Zukunft gestalten können.

Der neue GC-Sportchef war einst Fussballprofi und während der letzten zehn Jahre als Scout für verschiedene englische Klubs tätig. “Die Spiele- und Spieleranalyse ist einfach mein Ding. Ich bin gerne in den Stadien und auf den Fussballplätzen und schaue sehr gerne Spiele an”, teilt er in seiner Videobotschaft an die Fans mit.

Ausserdem spricht er auch über die Ziele, die er und die übrigen “Neuen” bei GC verfolgen. Dabei betont er, dass GC “mittel- und langfristig wieder dorthin soll, wo es hingehört. Und das ist in der Spitze des Schweizer Fussballs.”

Die Aussagen von Schuiteman in ganzer Länge:

psc 17 April, 2020 17:41