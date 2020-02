GC-Sportchef Fredy Bickel sucht einen neuen Stürmer

GC-Sportchef Fredy Bickel nimmt Stellung zu den aktuellen Geschehnissen auf dem Transfermarkt.

Überraschend haben sich die Grasshoppers am Dienstag von Defensivstratege Marko Basic getrennt. In der Medienmitteilung war die Rede von einer Vertragsauflösung “im gegenseitigen Einvernehmen”. Gegenüber “Blick” hält Sportchef Fredy Bickel nun aber fest: “Marko hatte schon länger ein Angebot von uns. Ich wollte ihn unbedingt behalten.”

Der 31-jährige Kroate könnte seinen Abgang forciert haben. Von einem möglichen Wechsel nach China ist die Rede.

Trotz des gewichtigen Abgangs des Teamleaders will Bickel in der Innenverteidigung bis Transferschluss am 17. Februar nicht nachlegen. Stattdessen soll ein neuer Stürmer her: “Ich gehe davon aus, dass wir noch einen Transfer machen und einen Stürmer holen werden”, kommentiert er. Wie dieser neue Angreifer heisst, ist noch unklar.

psc 5 Februar, 2020 17:39