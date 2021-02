GC-Sturmtalent Esey Gebreyesus wechselt nach Marseille

Das 17-jährige Schweizer Sturmtalent Esey Gebreyesus verlässt seinen Stammklub GC und wechselt nach Frankreich.

Der Youngster unterschreibt bei Olympique Marseille seinen ersten Profivertrag, wobei er erst einmal in die U19 integriert wird. Gebreyesus hat seine gesamte fussballerische Ausbildung bei den Grasshoppers verbracht. Er kommt meist auf dem rechten Flügel zum Einsatz. In der aktuellen Saison spielte er bis zum Abbruch aufgrund der Corona-Pandemie vorwiegend in der U18 der Zürcher. Er hat in der Vergangenheit auch schon Spiele für die Schweizer Nachwuchs-Nati bestritten. Gebreyesus verfügt über Wurzeln in Eritrea.

psc 15 Februar, 2021 17:18