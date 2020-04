Bei Re-Start: GC möchte alle Spiele im TV übertragen lassen

GC möchte seinen Fans im Falle der Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Geisterspielen einen besonderen Service bieten.

In der Challenge League werden nur ausgewählte Spiele fernsehmässig abgedeckt – zumindest was Live-Übertragungen anbelangt. GC teilt nach dem Entscheid des Bundesrats, wonach Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Profibereich ab dem 8. Juni erlaubt sind mit, dass der Klub in Kontakt mit “Teleclub” stehe. Es geht um die Übertragung aller GC-Spiele in der Challenge League bis Saisonende. “Der Grasshopper Club Zürich hat das Interesse, dass alle Begegnungen mit GC am Fernsehen zu sehen sein würden”, teilen die Zürcher mit.

Ob und wie die kostentechnischen und rechtlichen Fragen geklärt werden, müssen die nächsten Tage und Wochen zeigen.

Der Bundesrat hat grünes Licht zur Wiederaufnahme des Trainings- und Meisterschaftsbetriebes gegeben. GC ist über den Entscheid erfreut und hofft, dass nun auch die @News_SFL die Wiederaufnahme der Meisterschaft freigibt. News: https://t.co/XBVoq65STG#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (Stay at 🏠) (@1886_gc_zuerich) April 29, 2020

psc 29 April, 2020 17:25