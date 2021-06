GC-Urgestein Mateo Matic hat eine wichtige Botschaft

Was GC-Präsident Sky Sun in einem Interview bereits anfangs Woche bestätigt hatte, verkündet Mateo Matic nun auch persönlich: Der Goalie der Hoppers hat seinen Vertrag verlängert. Ausserdem wurde er von den Fans zum Spieler der Saison gewählt.

Das Eigengewächs hat sich mittels neuem Vertrag bis Juni 2022 an die Zürcher gebunden. Matic kam als Neunjähriger zu GC und durchlief dort seither alle Nachwuchsstufen. 2016 schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft. Seit der vergangenen Saison ist er die klare Nummer 1 und hat in der abgelaufenen Spielzeit alle Pflichtspiele bestritten.

“Wir freuen uns mit Mateo Matic verlängert zu haben. Mateo war ein wichtiger Bestandteil für den Aufstieg in die Super League und wir sind sehr glücklich darüber, einen weiteren ehemaligen Junghopper an uns zu binden”, sagt Sportchef Seyi Olofinjana zur Vertragsverlängerung.

Matic wendet sich in einer persönlichen Videobotschaft an die Fans:

https://twitter.com/gc_zuerich/status/1400060567197569025

psc 2 Juni, 2021 14:56