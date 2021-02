GC verleiht Oscar Correia in die Promotion League

Die Grasshoppers geben ihren Stürmer Oscar Correia für die nächsten anderthalb Jahre ab.

Der 23-jährige Rechtsaussen kam in dieser Saison während der Vorrunde in zwei Spielen der U21 zum Einsatz. Für die Profi-Mannschaft der Zürcher lief er noch nicht auf – und wird es für den Rest der Spielzeit auch nicht tun. Die Hoppers verleihen den gebürtigen Genfer gleich für anderthalb Jahre an Promotion League-Verein Etoile Carouge. Von dort wechselte Correia im letzten Sommer zu GC, wo er sich bislang aber nicht durchsetzen konnte.

Wir bedanken uns bei Oscar für seinen grossen Einsatz sowie sein Engagement und wünscht ihm für die nächsten 1½ Jahre sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute: https://t.co/PL5Iyt9d6e #gc #zürich — Grasshopper Club Zürich (@gc_zuerich) February 18, 2021

psc 18 Februar, 2021 11:43