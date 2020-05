Geisterspiele oder Saisonabbruch? GC bezieht ganz klare Position

Die Grasshoppers beziehen in der Frage, ob und wie die Saison fortgesetzt werden soll, eine ganz klare Position.

In einem Statement am Dienstagabend haben die Zürcher noch einmal bekräftigt, dass die aktuelle Spielzeit unbedingt zu Ende gespielt werden soll. Im Wortlaut heisst es von Seiten von GC: “Für den Grasshopper Club Zürich steht es ausser Frage, dass die Meisterschaft unbedingt zu Ende gespielt werden soll. GC möchte sportlich die Chance wahrnehmen können, in die Raffeisen Super League zurückzukehren. Eine Meisterschaft mit allen seinen Entscheidungen kann und soll ausschliesslich auf dem Rasen ausgespielt werden. Bei einem Abbruch der Saison würden Fragen zum Sport, wie Auf- und Abstieg, Europacup-Plätze und Meisterentscheidung den Schweizer Fussball in ein Chaos verwandeln und wahrscheinlich juristische Nachspiele mit sich ziehen, deren Ausgang unklar sind und unmittelbare Folgen auch auf die kommende Spielzeit hätten.”

Der Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit hätten die Erlaubnis zur Wiederaufnahme von Trainings und provisorisch auch von Pflichtspielen gegeben. “Der Schweizer Spitzenfussball würde sich mit der Absage ins eigene Bein schiessen und sich selber grossen Schaden zufügen”, führen die Hoppers aus.

Auf die Vorteile von Geisterspielen gehen die Zürcher wie folgt ein: “Mit der Wiederaufnahme der Meisterschaft würde ein Stück Normalität im Alltag wieder Einzug halten. Mehrere Tausend Menschen, die direkt mit dem Meisterschaftsbetrieb ein Einkommen haben, können ihrer Arbeit wieder nachgehen. Unzählige Fans bekämen ihr Freizeitvergnügen wieder zurück – auch wenn es fürs Erste nur ein Mitfiebern vor den TV-Geräten sein wird. Geisterspiele sind auf jeden Fall besser als eine zumindest vorübergehende Beerdigung einer ganzen Sportart. Der Grasshopper Club Zürich ist für eine Wiederaufnahme der Meisterschaft.”

Wird die unterbrochene Saison wieder aufgenommen? Der Bundesrat hat für den Spielbetrieb ab 8. Juni 2020 provisorisch grünes Licht erteilt. Innerhalb der @News_SFL herrscht allerdings Uneinigkeit. GC bezieht Position. News: https://t.co/STVkYXFJuk#gc #zürich #traditionsclub — Grasshopper Club Zürich (Stay at 🏠) (@1886_gc_zuerich) May 5, 2020

