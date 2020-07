Herber Verletzungsrückschlag für GC

Die Grasshoppers müssen im Aufstiegsrennen ab sofort auf Aleksandar Cvetkovic verzichten.

Der 25-jährige Innenverteidiger hat sich beim 4:4 gegen den SC Kriens am Freitagabend einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Cvetkovic wird in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten können. GC hat noch drei Ligaspiele und zwei mögliche Aufstiegsspiele vor sich.

psc 27 Juli, 2020 11:55